Опубликован XXVI рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров"

Фото: award.amr.ru

Руководители АО "Москва Медиа" вошли в новый рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров". Как сообщили в пресс-службе проекта, в этом году имена лучших управленцев страны опубликованы в 18 функциональных и более чем 20 отраслевых направлениях.

В "ТОП-250 высших руководителей" вошел заместитель главного редактора – главный продюсер АО "Москва Медиа" Дмитрий Грачев. В свою очередь, коммерческий директор АО "Москва Медиа" Мария Михайлова – в "ТОП-100 коммерческих директоров".



Проект "ТОП-1000 российских менеджеров" проводится ежегодно с 2001 года и является признанным и эффективным инструментом оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена. Независимый рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, которые не только успешно руководят своими компаниями, но и способствуют развитию всей отрасли. Методология основана на принципе "лучшие выбирают лучших": в ходе экспертного голосования топ-менеджеры оценивают успехи коллег в своих функциональных направлениях.

"Имя каждого лидера, вошедшего в рейтинг, – это не только показатель профессионализма, но и символ ответственности за результаты команд, развитие компаний и укрепление будущего российской экономики. Это подтверждение того, что инновации, стратегическое мышление и эффективность менеджмента сегодня являются ключами к успеху и лидерству", – подчеркнул президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.

Результаты последнего исследования "Роль наставничества в формировании лидеров будущего", проведенного Ассоциацией менеджеров в преддверии публикации 26-го рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров", свидетельствуют, что каждый второй (56%) российский управленец полностью готов выступить в роли наставника. Более того, 67% опрошенных руководителей уверены, что наставничество является ключевым инструментом развития лидерских качеств.

Организатор рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров" – Ассоциация менеджеров при поддержке издательского дома "Коммерсант".

АО "Москва Медиа" – структурированная система, которая работает по принципу кросс-медийной редакции. На сегодняшний день Объединенная редакция московских электронных средств массовой информации "Москва Медиа" является крупнейшей медиаструктурой Москвы и включает в себя телеканалы Москва 24 и "Москва. Доверие", радиостанции "Москва FM" и "Радио Москвы"; сетевое издание m24.ru, агентство городских новостей "Москва". Объединенная редакция создана при содействии департамента СМИ и рекламы города Москвы.

Ранее телеканал Москва 24 стал лауреатом XXIII Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион". Серия кулинарного шоу "Куки внуки: селедка под шубой" АО "Москва Медиа" получила награду в номинации "Развлекательная программа".