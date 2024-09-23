Осенний сезон проекта "Время добра" пройдет в Москве с 28 сентября по 6 октября

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Осенний сезон волонтерского проекта "Время добра" пройдет в Москве с 28 сентября по 6 октября. Стать его участником может любой желающий, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Время добра" – это серия мероприятий, которые помогают горожанам познакомиться со сферами волонтерства и благотворительности. В этом году проект проходит четыре раза: весной, летом, осенью и зимой. Уже было организовано 110 событий, в которых приняли участие более 6,3 тысячи человек", – указала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

За участие в акциях волонтеры получают баллы, которые можно обменять на фирменную или сувенирную продукцию в "Добролавке" на Ленинградском проспекте 5 и 6 октября.

Так, 28 сентября участники проекта смогут помочь животным в приютах, разобрать библиотечный архив и связать пледы для недоношенных детей в "Добром деле. САО".

29 сентября волонтеров приглашают присоединиться к патронатной акции, привести в порядок усадьбу Быково, нарисовать картины, создать поделки из глины или мягкие игрушки для детей из детского дома. Также в этот день состоится тренировка с атлетами – подопечными столичного фонда.

Кроме того, 28 и 29 сентября москвичи вместе с детьми из многодетных семей и с ограниченными возможностями здоровья смогут принять участие в играх, а 1 октября пройдет мастер-класс по сортировке вторсырья.

С 11:00 до 13:00 2 октября в парке Дружбы состоится субботник.

3 октября будет посвящено инклюзивным направлениям волонтерства. На встрече с подопечными социального дома "Обручевский" гостей пригласят сделать произведения искусства из эпоксидной смолы.

Синхронные акции проекта пройдут с 28 сентября по 4 октября. Специальные боксы будут располагаться в волонтерских окружных центрах "Доброе место" в Зеленограде, на западе, севере, юго-востоке, юге, востоке, северо-западе и северо-востоке Москвы. Там москвичи могут передать детям, проходящим лечение в больницах, игрушки, канцелярские предметы и товары для творчества.

Более того, горожан приглашают принять участие в акции "Людям в помощь" и собрать гумпомощь для подопечных фондов. Вместе с тем москвичи могут помочь и животным из приютов в рамках акции "Накорми друга".

Между тем свыше 111 тысяч жителей столицы присоединились к волонтерскому движению в текущем году. Столичный центр "Мосволонтер" успешно работает уже в течение 10 лет и помогает разобраться в направлениях данной деятельности. Для того чтобы начать оказывать помощь, нужно зарегистрироваться на портале центра и подать заявку.

