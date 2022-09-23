Юрист рассказал о правилах вручения повесток мобилизованным

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Повестку в военкомат человеку, попадающему под частичную мобилизацию, может вручить только уполномоченное лицо. Об этом "Ленте.ру" рассказал член столичной Палаты адвокатов Артур Айрапетов.

"Полномочия человека должны подтверждаться соответствующей бумагой – это может быть либо доверенность, либо полномочия <...> на вручение повестки, на которой должны стоять гербовая печать и подпись военного комиссара", – сказал юрист.

При этом он добавил, что работодатель, согласно закону, обязан содействовать во вручении повестки призываемому, но не обязать предавать ее самостоятельно. Содействие может заключаться в информировании о местонахождении сотрудника или обеспечении его присутствия на рабочем месте.

Он отметил, что законными считаются только перечисленные им способы передачи повесток, однако признал, что, исходя российской судебной практики, правомерной могут посчитать передачу повестки от работодателя сотруднику.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

