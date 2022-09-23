В РФ за сутки выявили 53 335 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
В России за прошедшие сутки выявили 53 335 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
Количество выздоровевших от коронавируса за прошедшие 24 часа в РФ составило 57 625 человек. Скончались от болезни за минувшие сутки в стране 104 пациента.
С начала пандемии в России было выявлено 20 694 894 случая заражения COVID-19. Количество умерших от коронавируса с начала его массового распространения на территории РФ составило 386 551.
С начала пандемии COVID-19 в России удалось побороть болезнь 19 652 187 пациентам.
До этого иммунолог-аллерголог Андрей Продеус заявил, что ежегодная ревакцинация от COVID-19 рекомендуется только людям из группы риска.
Продеус добавил, что здоровый человек должен сам решить, делать ему прививку или нет. Он также предупредил, что сдавать перед этим тест на антитела не нужно. Врач отметил, что существующие вакцины имели высокую степень эффективности против штаммов COVID-19, которые были в начале пандемии.
Кроме того, новая российская вакцина от коронавируса "Конвасэл" разработки Федерального медико-биологического агентства поступит в гражданский оборот до 25 сентября. Препарат одинаково эффективен против всех штаммов коронавирусной инфекции, в том числе новых разновидностей "Омикрона", добавили в ФМБА.
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