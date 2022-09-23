Иммунолог назвал главные ошибки при ревакцинации от COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Людям, решившим ревакцинироваться от COVID-19, лучше не игнорировать свое самочувствие, а после прививки не пить алкоголь и не заниматься физическими нагрузками. Об этом Москве 24 рассказал врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
В первую очередь перед вакцинацией эксперт советует оценить свое состояние. Если человек чувствует, что заболевает, у него пищевое отравление, он сильно выпил накануне, слишком устал или занимался физической нагрузкой – прививку лучше отложить. Вакцинация в этом случае будет ошибкой, отмечает врач.
"Это состояние будет сказываться на результатах и может привести к нежелательным побочным реакциям", – отмечает иммунолог.
Бывает, что, заполняя анкету перед прививкой, люди осознанно или несознательно не указывают свои заболевания. Специалист предупреждает, что давать ответы нужно максимально точно.
"На эти вопросы нужно отвечать честно. Если недавно болели, это надо отметить. Если есть хронические заболевания, надо ответить, что есть, чтобы врач вот это все прочитал, оценил ваше состояние, может быть, назначил вам какие-нибудь дополнительные обследования перед вакцинацией и только после этого допустил вас до нее", – говорит иммунолог.
После того как человеку ввели вакцину, не следует сразу выбрасывать вату, лучше прижать ее пальцем примерно на пять минут.
"В некоторых пунктах вакцинации сразу наклеивают пластырь. Даже все равно, после того как вам пластырь наклеили, нужно обязательно прижать этот тампончик, который уже под пластырем, чтобы канал затромбировался", – советует врач.
После введения препарата эксперт рекомендует не спешить по своим делам. Лучше спокойно посидеть примерно 30 минут у кабинета. Это нужно для того, чтобы вакцина усвоилась. "Когда вы сидите спокойно, не двигаете руками, не напрягаетесь физически, по лестницам не ходите, нет обратного вытекания вакцины из раневого канала", – говорит эксперт.
Кроме того, когда человек находится под наблюдением врачей, в случае какой бы то ни было нежелательной реакции ему быстро помогут. Еще одна ошибка – физические нагрузки сразу после прививки, перечисляет Владимир Болибок. Лучше провести в спокойном режиме сутки-двое, чтобы не нагружать организм и не нарушать вакцинный процесс, отмечает он.
"Алкоголь тоже нежелательно действует и обладает свойством повышать температуру тела. Поэтому его можно пить не раньше чем через три дня после того, как вакцинация прошла, если у вас температура не повышалась", – говорит врач.
По словам иммунолога, у здорового человека, как правило, не возникает недомогания после прививки. Если это случилось, речь может идти о скрыто протекающей инфекции в организме.
"К недомоганию после вакцинации нужно отнестись внимательно. Это говорит о том, что внутри вашего организма не все благополучно и нужно обратить внимание, переждать этот момент. Дать возможность иммунной системе нормально отработать", – заключил эксперт.
Ранее россиянам напомнили, кому рекомендуется ежегодно проходить ревакцинацию от COVID-19. По словам иммунолога-аллерголога Андрея Продеуса, речь идет о людях из группы риска. Эксперт добавил, что здоровый человек может проходить процедуру по желанию.
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