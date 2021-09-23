Умер создатель первой советской атомной подлодки Радий Шмаков

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Создатель первой в СССР атомной подлодки К-3 "Ленинский Комсомол" Радий Шмаков скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщает "Газета.ру".

Шмаков начал работать инженером-конструктором в Специальном конструкторском бюро № 143 ("Малахит") сразу после окончания Ленинградского кораблестроительного института. В 1958 году его повысили до начальника сектора.

Радий Шмаков был награжден орденами Октябрьской Революции, а в 1981 году получил Государственную премию СССР. В 1997 году стал лауреатом премии правительства России в области науки и техники.

Подлодка К-3 "Ленинский комсомол" была спущена на воду в августе 1957 года и прослужила до 1991 года. Объект планировали утилизировать, но в 2015 году решили сохранить в качестве музейного экспоната.