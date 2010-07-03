В Шереметьевском профсоюзе бортпроводников оказалось 13 человек

Поделиться в социальных сетях:
Шереметьевский профсоюз бортпроводников выдвинул требования к руководству "Аэрофлота"
В "Аэрофлоте" рассказали, сколько человек состоит в объявившем голодовку Шереметьевском профсоюзе бортпроводников.
"В Шереметьевском профсоюзе бортпроводников (ШПБ) состоят 13 человек. Всего в авиакомпании работают 8500 бортпроводников", – сообщает телеканал Москва 24, ссылаясь на данные "Аэрофлота".
Судя по записям в социальных сетях, акция бортпроводников началась десять дней назад. Сотрудников авиаперевозчика призывают специально брать больничные и не выходить на работу в знак протеста против политики компании. Так участники акции якобы пытаются добиться повышения зарплаты и улучшения условий труда.
"Первое требование – прекратить любые формы давления в отношении бортпроводников. Второе – мы требуем провести внеочередное собрание совета директоров. Третье – мы требуем провести внеочередную масштабную и объемную проверку департамента обслуживания на борту вплоть до замены командно-руководящего состава", – заявила руководитель Шереметьевского профсоюза бортпроводников Илона Борисова.
В "Шереметьевском профсоюзе летного состава" акцию протеста не поддержали. Там заявили, что никакого отношения к первой организации не имеют.
"В "Аэрофлоте" работает более 8,5 тысячи бортпроводников. Шереметьевский профсоюз бортпроводников является самой малочисленной из всех действующих в "Аэрофлоте" профсоюзных организаций. По нашим данным, он насчитывает всего 13 человек. Сегодняшнее заявление с учетом количества членов ШПБ звучит особенно нелепо. Ранее "Аэрофлот" уже делал заявления по поводу так называемой забастовки. Информация, распространенная в соцсетях, абсолютно не соответствует действительности. Количество открытых больничных листов не превышает норму", – прокомментировала заместитель начальника пресс-службы ПАО "Аэрофлот" Вера Абанина.
В соцсетях распространяется информация, что акция с больничными может продлиться вплоть до октября.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: