В Шереметьевском профсоюзе бортпроводников оказалось 13 человек

Шереметьевский профсоюз бортпроводников выдвинул требования к руководству "Аэрофлота"

В "Аэрофлоте" рассказали, сколько человек состоит в объявившем голодовку Шереметьевском профсоюзе бортпроводников.

"В Шереметьевском профсоюзе бортпроводников (ШПБ) состоят 13 человек. Всего в авиакомпании работают 8500 бортпроводников", – сообщает телеканал Москва 24, ссылаясь на данные "Аэрофлота".

Судя по записям в социальных сетях, акция бортпроводников началась десять дней назад. Сотрудников авиаперевозчика призывают специально брать больничные и не выходить на работу в знак протеста против политики компании. Так участники акции якобы пытаются добиться повышения зарплаты и улучшения условий труда.

"Первое требование – прекратить любые формы давления в отношении бортпроводников. Второе – мы требуем провести внеочередное собрание совета директоров. Третье – мы требуем провести внеочередную масштабную и объемную проверку департамента обслуживания на борту вплоть до замены командно-руководящего состава", – заявила руководитель Шереметьевского профсоюза бортпроводников Илона Борисова.

В "Шереметьевском профсоюзе летного состава" акцию протеста не поддержали. Там заявили, что никакого отношения к первой организации не имеют.

"В "Аэрофлоте" работает более 8,5 тысячи бортпроводников. Шереметьевский профсоюз бортпроводников является самой малочисленной из всех действующих в "Аэрофлоте" профсоюзных организаций. По нашим данным, он насчитывает всего 13 человек. Сегодняшнее заявление с учетом количества членов ШПБ звучит особенно нелепо. Ранее "Аэрофлот" уже делал заявления по поводу так называемой забастовки. Информация, распространенная в соцсетях, абсолютно не соответствует действительности. Количество открытых больничных листов не превышает норму", – прокомментировала заместитель начальника пресс-службы ПАО "Аэрофлот" Вера Абанина.

В соцсетях распространяется информация, что акция с больничными может продлиться вплоть до октября.

