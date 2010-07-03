Назван самый легкий пароль для взлома

15:58
15:58
Поделиться в социальных сетях:
Фото: depositphotos/GaudiLab
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств. Пресс-релиз опубликован на сайте компании.
Специалисты для эксперимента создали "приманку" для злоумышленников, имитировавшую сигнал устройства из интернета – роутеров, камер и других гаджетов. Хакеры пытались получить к ним доступ, вводя любую комбинацию логина и пароля.
Компания проанализировала, какие комбинации использовались чаще всего. Всего в эксперименте "приняли участие" более 14 тысяч человек.
В 25,6% случаев хакеры оставляли поля логина и пароля пустыми. Следующими по популярности были комбинации, которые устанавливаются еще при производстве: admin/QWestM0dem и admin/airlive (24%). На третьем месте (23,4%) оказались стандартные сочетания: admin/admin, support/support и root/root.
В Avira заявили, что проблемы с небезопасными паролями чаще всего связаны с производителями гаджетов, а не с пользователями, редко меняют стандартные комбинации.
"Мы не можем ожидать, что пользователи зайдут в настройки и изменят конфигурацию протоколов, о которых даже не слышали", – заключили в Avira.
Отмечается, что обычные люди часто не задумываются об угрозе хакерских атак.
Ранее в Роскачестве рассказали, каких правил стоит придерживаться, чтобы обезопасить себя от взломов и хакерских атак.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: