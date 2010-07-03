Назван самый легкий пароль для взлома

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Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств. Пресс-релиз опубликован на сайте компании.

Специалисты для эксперимента создали "приманку" для злоумышленников, имитировавшую сигнал устройства из интернета – роутеров, камер и других гаджетов. Хакеры пытались получить к ним доступ, вводя любую комбинацию логина и пароля.

Компания проанализировала, какие комбинации использовались чаще всего. Всего в эксперименте "приняли участие" более 14 тысяч человек.

В 25,6% случаев хакеры оставляли поля логина и пароля пустыми. Следующими по популярности были комбинации, которые устанавливаются еще при производстве: admin/QWestM0dem и admin/airlive (24%). На третьем месте (23,4%) оказались стандартные сочетания: admin/admin, support/support и root/root.

В Avira заявили, что проблемы с небезопасными паролями чаще всего связаны с производителями гаджетов, а не с пользователями, редко меняют стандартные комбинации.

"Мы не можем ожидать, что пользователи зайдут в настройки и изменят конфигурацию протоколов, о которых даже не слышали", – заключили в Avira.

Отмечается, что обычные люди часто не задумываются об угрозе хакерских атак.

Ранее в Роскачестве рассказали, каких правил стоит придерживаться, чтобы обезопасить себя от взломов и хакерских атак.

