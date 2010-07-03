Багаж "сбежал" от хозяина в Шереметьево

В столичном аэропорту Шереметьево один из чемоданов выкатился на летное поле. Ролик опубликовали в Сети.

На кадрах видно, как чемодан одиноко пересекает поле, и кажется, на него никто не обращает внимания. В Шереметьево предположили, что багаж принадлежит члену экипажа, поскольку "чемодан достаточно легкий, поскольку его так несет ветром, и подобного рода чемоданы чаще всего бывают у членов экипажа". Пресс-служба авиагавани также отметила, что из-за багажа на летном поле не произошло ничего плохого.

Однако вернули потом груз владельцу или нет, не уточняется. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.