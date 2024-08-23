Власти Подмосковья запретили использовать первые этажи новостроек под жилье

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В Подмосковье вступило в силу постановление правительства, согласно которому в будущих новостройках запрещается использовать первые этажи под жилые помещения, документ опубликован на сайте правительства региона.

Во всех многоквартирных домах, которые будут построены в будущем и еще не прошли согласование, на первом этаже будут размещаться только объекты нежилого назначения. Высота этого этажа при этом должна составлять не менее 4,2 метра. Исключением из этих норм будут лишь новостройки с не более чем четырьмя этажами.

Кроме того, новые требования проектирования коснулись и дворовых территорий. В частности, пешеходные зоны и тротуары теперь будут строить с учетом минимальной ширины в 2 метра, а число парковочных мест должно составлять не менее 90% от расчетного показателя автомобилизации местного населения (356 машин на тысячу человек). Размещать стоянки нужно будет не дальше 1,2 тысячи метров от новостройки.

Отдельные нормы были прописаны и для площадок на придомовой территории. К примеру, детские площадки должны располагаться от жилых домов на расстоянии не далее 100 метров, а спортивные – не далее 500 метров от дома. Помимо этого, детские и спортивные площадки можно будет размещать не только на земле, но и на крышах.

По информации СМИ, министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области предложило также внести изменения в правила перевода сельскохозяйственных земель под застройку.

Власти региона якобы собрались увеличить размер платежа за смену вида разрешенного использования (ВРИ) участков, на которых в дальнейшем планируется построить объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и дачи.