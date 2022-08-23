Тренер описала портрет москвичек, желающих обучаться танцам на пилоне

Фото: ТАСС/Brian Cahn/Zuma
Средний возраст девушек в Москве, желающих научиться танцевать на пилоне, – от 25 до 35 лет. Об этом сообщила тренер по танцам Ольга Байкова в разговоре с "Мослентой".
Эксперт отметила, что среди клиентов также встречаются молодые девушки (17–18 лет) и более взрослые (старше 45 лет).
"У меня есть ученица, которой сейчас 50. Она с удовольствием танцует и очень любит выполнять различные элементы. Но она и раньше была очень активным человеком, занималась как танцами, так и спортом", – рассказала Байкова.
По словам тренера, танцам на пилоне приходят обучаться люди с нестандартным мышлением. Некоторые из заинтересованных совмещают танцы с профессиональной деятельностью.
Ранее эксперты рассказали, что люди в возрасте от 18 до 25 лет часто стремятся реализовать свой творческий потенциал путем работы с психологом. По их мнению, решить данную проблему можно с помощью карьеры.
Директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина отметила, что, уделяя внимание внутреннему саморазвитию и собственным интересам, у человека будет меньше шансов получить эмоциональное выгорание. Процесс самореализации, по ее мнению, помогает решить некоторые трудности.
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