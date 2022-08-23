Уролог и генетик рассказали о влиянии излучения от смартфонов на мужское здоровье

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Уролог и генетик оценили влияние излучения от смартфонов на мужское здоровье. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Врач-уролог Сергей Ильин подчеркнул, что ученые не проводили клинические исследования, которые доказывали бы вредное влияние. Были только эксперименты, в рамках которых изучалось воздействие на сперматозоиды в банке, добавил он. Как отметил уролог, можно считать, что любое излучение оказывает негативное воздействие на живые организмы.
"Я думаю, там изменения даже не на клеточном уровне, а на уровне аминокислот", – сказал он.
В свою очередь, сотрудник Института общей генетики РАН Илья Захаров-Гезехус заявил, что излучения от телефонов очень слабые, поэтому гаджеты вполне можно носить в карманах.
"Это не ионизирующее излучение, которое имеет слабые биологические эффекты. Излучение очень слабое, поэтому заметных биологических и генетических эффектов ожидать не приходится", – высказался он.
Ранее врач-уролог Александр Данилов посоветовал употреблять в пищу больше яиц и морепродуктов для улучшения мужского здоровья. Питание играет важную роль в выработке тестостерона – гормона, отвечающего за правильную работу репродуктивной системы мужчины, отметил эксперт.
Яйца, по его мнению, содержат необходимое количество холестерина, белок, витамин D и аспарагиновую кислоту. Вещества благоприятно влияют на выработку тестостерона. В список полезных продуктов врач также включил печень, морепродукты, орехи и телятину. В них содержатся магний, селен, бор и цинк.
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