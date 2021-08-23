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Политика

19:25

Ректор МГЮА: акция "Миллион призов" – абсолютно законный социальный проект

общество политика

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Акция "Миллион призов – #ВыбираемВместе" для участников дистанционного электронного голосования является программой социальной поддержки населения, а потому абсолютно законна, считает ректор Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА), заслуженный юрист России Виктор Блажеев. Своим мнением он поделился в беседе с Агентством "Москва".

"Да, ситуация с коронавирусом сейчас выровнялась, но риски, связанные с распространением коронавируса, сохраняются... <...> Поэтому эта социальная программа как раз рассчитана на то, что граждане примут активное участие в электронном голосовании, и таким образом будет обеспечена их безопасность", – объяснил Блажеев.

Он подчеркнул, что акция не является лотереей, поскольку соответствующие признаки у нее отсутствуют, а также не является инструментом, призванным проконтролировать, как голосуют граждане, так как избирателей призывают не отдавать голоса за определенных кандидатов, а в принципе принять участие в дистанционном голосовании.

Провести акцию "Миллион призов – #ВыбираемВместе" среди участников дистанционного электронного голосования предложила Московская торгово-промышленная палата (МТПП). По мнению президента МТПП Владимира Платонова, программа поможет стимулировать жителей столицы участвовать в электронном голосовании, что позволит снизить риски распространения COVID-19.

Принять участие в дистанционном электронном голосовании смогут зарегистрированные в Москве граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом, которым на день голосования исполнится 18 лет. Также потребуется полная учетная запись на mos.ru.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список партий, участвующих в выборах, можно посмотреть на сайте ЦИК.

Москвичи стали самыми активными по числу регистраций на онлайн-голосование

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