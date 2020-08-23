Синоптики предсказали жаркую погоду в воскресенье в столичном регионе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве и Подмосковье в воскресенье, 26 августа, ожидается жаркая погода, сообщает портал "Метеоновости".

По данным синоптиков, температура воздуха в Москве днем прогреется до +24...+26 градусов. В области ожидается +21...+26 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы, ровно как и содержание кислорода в приземном слое воздуха.

При этом осадки не предвидятся. Пик жары придется на период с 13 до 18 часов дня. Теплая погода установилась в регионе благодаря антициклону.

Ранее Вильфанд рассказал о приближающихся первых морозах. Погода ухудшится в Якутии и Магаданской области.