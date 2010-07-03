Названы самые опасные для репродуктивного здоровья профессии

11:48
11:48
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Наиболее негативное влияние на репродуктивное здоровье женщин в России оказывают профессии, которые связаны с воздействием химических факторов, рассказали RT в НИИ медицины труда имени академика Измерова.
В перечень вошли такие профессии, как маляр, оператор заправочных станций, чистильщик, гальваник, литейщик и другие. Также опасными считаются сферы деятельности, связанные с вибрацией (водитель, гравер, дорожник, клепальщик, шлифовальщик).
Кроме того, особому риску подвержены женщины, которые работают с микроорганизмами. В эту категорию входят сотрудники медицинских учреждений и исследовательских лабораторий, водоочистных сооружений, пищевой промышленности, животноводства.
В НИИ медицины труда имени академика Измерова отметили, что на репродуктивную функцию женщин негативно влияет работа, связанная с подъемом тяжестей.
Специалисты не рекомендуют женщинам работать с электричеством, магнитными и электромагнитными полями.
Эксперты отмечают, что на мужское здоровье также негативно влияют вышеперечисленные сферы деятельности.
Ранее в НИИ медицины труда имени академика Измерова рассказали, какие профессии могут способствовать развитию онкологических заболеваний. В прошлом году наибольшее количество "профессиональных" злокачественных образований выявили у работников обрабатывающих производств (76,47%), в том числе в металлургии (41,18%), а также у занятых в строительстве (11,76%).
Что касается конкретных профессий, то наибольшему риску возникновения рака подвержены электрогазосварщики и электросварщики ручной сварки.
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