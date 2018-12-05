Минтруд изменит список запрещенных для женщин профессий

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Сократить перечень запрещенных для женщин профессий собрались в российском министерстве труда и социальной защиты. Такое заявление в ходе круглого стола в Госдуме сделал первый замглавы ведомства Алексей Вовченко, передает Агентство "Москва".

Он напомнил, что сейчас в перечне, который устанавливается правительством, 456 профессий. Некоторые женщины жалуются, что хотели бы занимать определенные должности, но у них нет такой возможности.

"Удаляем такие профессии, как матросы пассажирских и грузопассажирских судов, и всего, что касается морского и речного транспорта; машинисты на плавучем кране", – сказал Вовченко.

По его словам, женщины также могут быть машинистами бульдозеров и экскаваторов, авиационными механиками-техниками, заправщиками летательных аппаратов и спецмашин.

При этом замминистра подчеркнул, что можно ввести правило, в соответствии с которым на предприятии должна будет проводиться оценка условий труда. Это поможет выявить факторы, способные отрицательно повлиять на женское здоровье.

"Правило, которое будет главенствовать – этот перечень применяется только тогда, когда на этом конкретном рабочем месте проведена спецоценка условий труда и выявлены факторы, вредящие здоровью", – заключил представитель Минтруда.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал о планах ведомства упростить процедуру прохождения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности. Ее хотят сделать более комфортной для граждан.

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