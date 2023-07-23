ГД может рассмотреть законопроект о повышении призывного возраста во 2 чтении 25 июля

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Госдума может рассмотреть во втором, основном чтении законопроект о повышении призывного возраста во вторник, 25 июля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на повестку заседания Совета Думы.

Законопроект был предложен в марте группой депутатов во главе с председателем комитета ГД по обороне Андреем Картаполовым. Он был принят в первом чтении в середине июня.

Тогда сообщалось, что, согласно инициативе, призывной возраст в следующем году составит от 19 до 30 лет. В 2025 году в армию будут призываться мужчины в возрасте от 20 до 30 лет, в 2026 году – от 21 года до 30 лет. Если молодой человек желает отправиться на срочную службу раньше, то он может сделать это по достижении 18 лет, несмотря на повышение призывного возраста.

Позднее профильный комитет Госдумы поддержал поправку, согласно которой возраст призыва на срочную службу устанавливается с 18 до 30 лет. Она вступит в силу с 1 января 2024 года.

Госдума приняла в I чтении поправки о повышении призывного возраста