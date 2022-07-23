В Москве госпитализированы 235 человек с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за последние сутки были госпитализированы 235 человек с выявленным COVID-19, сообщает Оперштаб по ситуации с коронавирусом.

По информации портала стопкоронавирус.рф, за тот же временной период выздоровели 925 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

Подтвержден 1 871 новый случай COVID-19. Скончались 7 пациентов, у которых ранее выявили пневмонию и положительный тест на коронавирус.

В России за последние сутки подтвердились 6 953 новых случая заражения COVID-19. Госпитализация потребовалась 1 200 пациентам.