Осужденного в США за хакерство россиянина Крючкова депортировали в Россию

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Гражданина России Егора Крючкова, осужденного в Соединенных Штатах за попытку осуществления кибератаки на компанию Tesla, депортировали на родину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пограничную службу США.

"Указанное лицо депортировали 21 июля", – сказали в ведомстве, уточнив, что Крючкова направили в Россию.

По данным Минюста США, 27-летний Крючков в период с 15 июля по 22 августа 2020 года пытался подкупить сотрудника неназванной американской компании. Позднее Илон Маск заявил, что речь идет о Tesla.

Позднее Крючков признался в сговоре с целью взлома компьютерной сети компании Tesla. Россиянин дал показания, что совершил поездку в США для найма сотрудника Tesla в Неваде с целью внедрения вредоносной программы в компьютерную сеть компании.