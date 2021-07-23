Светлана Разворотнева: современные реалии требуют постоянного обновления знаний

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Советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева приняла участие в проекте молодежного парламента столицы "Горизонт событий", в рамках которого ответила на вопросы представителей молодого поколения о самостоятельной жизни и грамотности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

"Повышение правовой грамотности в вопросах ЖКХ среди населения необходимо – это залог цивилизованных и доверительных отношений между гражданами и представителями сферы ЖКХ. Особенно важно наделить необходимыми знаниями тех, кто только вступает во взрослую жизнь: нашу молодежь", – заявила Разворотнева.

Она отметила, что реалии современной жизни требуют безостановочного обновления знаний человека независимо от возраста, однако стремление к обучению у молодежи заслуживает поддержки в первую очередь.

"Будущее нашей страны за квалифицированными кадрами в сферах экономики, производства и науки. Я занимаюсь популяризацией сферы ЖКХ, но это факультатив. Значительно важнее те знания, которые вы получаете, обучаясь в вузах и колледжах, а также то, как вы сможете применить их в будущем", – сказала Разворотнева, отвечая вопрос, что именно является наиболее важным для развития молодежи.

Также она отметила необходимость обеспечения значительно большего количества целевых мест в средних и высших учебных заведениях. По мнению Разворотневой, молодежь должна иметь возможность получить образование, богатый практический опыт и гарантированное трудоустройство по завершении обучения.

Председатель молодежной палаты района Чертаново Северное Владимир Коткин, принимавший участие во встрече, отметил, что полученные в рамках встречи знания окажутся полезными для него и единомышленников.

"Уверен, что подобные уроки необходимо проводить регулярно или ввести их как дополнительное занятие в учебных учреждениях. Есть вещи, которые нужно знать еще со школы – это существенно облегчает жизнь в будущем", – отметил Коткин.

Разворотнева выступила с предложением обсудить такую возможность со столичными властями, а также призвала молодежь включиться в работу по адаптации уроков "Школы ЖКХ" для юных москвичей.

Ранее Разворотнева заявила, что в Москве необходимо разработать собственный стандарт поддержки семей с детьми и молодежи. Правозащитница отметила, что пандемия и введенные в связи с ней ограничения заставляют иначе взглянуть на меры соцподдержки, поскольку коронавирус нанес огромный ущерб как глобальной экономике, так и каждому гражданину РФ.