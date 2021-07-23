Светлана Разворотнева: современные реалии требуют постоянного обновления знаний

Фото: Екатерина Бибикова
Советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева приняла участие в проекте молодежного парламента столицы "Горизонт событий", в рамках которого ответила на вопросы представителей молодого поколения о самостоятельной жизни и грамотности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
"Повышение правовой грамотности в вопросах ЖКХ среди населения необходимо – это залог цивилизованных и доверительных отношений между гражданами и представителями сферы ЖКХ. Особенно важно наделить необходимыми знаниями тех, кто только вступает во взрослую жизнь: нашу молодежь", – заявила Разворотнева.
Она отметила, что реалии современной жизни требуют безостановочного обновления знаний человека независимо от возраста, однако стремление к обучению у молодежи заслуживает поддержки в первую очередь.
"Будущее нашей страны за квалифицированными кадрами в сферах экономики, производства и науки. Я занимаюсь популяризацией сферы ЖКХ, но это факультатив. Значительно важнее те знания, которые вы получаете, обучаясь в вузах и колледжах, а также то, как вы сможете применить их в будущем", – сказала Разворотнева, отвечая вопрос, что именно является наиболее важным для развития молодежи.
Также она отметила необходимость обеспечения значительно большего количества целевых мест в средних и высших учебных заведениях. По мнению Разворотневой, молодежь должна иметь возможность получить образование, богатый практический опыт и гарантированное трудоустройство по завершении обучения.
Председатель молодежной палаты района Чертаново Северное Владимир Коткин, принимавший участие во встрече, отметил, что полученные в рамках встречи знания окажутся полезными для него и единомышленников.
"Уверен, что подобные уроки необходимо проводить регулярно или ввести их как дополнительное занятие в учебных учреждениях. Есть вещи, которые нужно знать еще со школы – это существенно облегчает жизнь в будущем", – отметил Коткин.
Разворотнева выступила с предложением обсудить такую возможность со столичными властями, а также призвала молодежь включиться в работу по адаптации уроков "Школы ЖКХ" для юных москвичей.
Ранее Разворотнева заявила, что в Москве необходимо разработать собственный стандарт поддержки семей с детьми и молодежи. Правозащитница отметила, что пандемия и введенные в связи с ней ограничения заставляют иначе взглянуть на меры соцподдержки, поскольку коронавирус нанес огромный ущерб как глобальной экономике, так и каждому гражданину РФ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: