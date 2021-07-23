Эксперт рассказала, какому прогнозу погоды можно верить

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве самый точный и подробный прогноз погоды составляется на ближайшие сутки, рассказала РИА Новости начальник отдела метеорологии управления метеорологических разработок ГБУ "Автомобильные дороги" Елена Тимакина.

По ее словам, в таких прогнозах на сутки максимально точно указываются температура воздуха, сила ветра, атмосферное давление и количество осадков.

"С увеличением временного периода прогнозирования растут и погрешности в расчетах. Поэтому прогноз на ближайшие три дня сбывается в 80–85% случаев, а прогноз на пять-десять дней точен лишь на 50–70%", – рассказала Тимакина.

Эксперт отметила, что наиболее распространенные ошибки, которые совершают жители столицы при трактовке прогнозов, связаны с осадками.

"Многие уверены, что формулировка о "50% вероятности осадков" означает, что дождь либо будет, либо нет. Хотя на самом деле это может означать, что на половине территорий Москвы дождь пойдет, а на остальных участках – нет", – пояснила Тимакина.

По ее словам, труднее всего прогнозировать ливень, грозу, град или ураган. Такой прогноз делается примерно за шесть часов до начала.

Тимакина добавила, что метеорологам трудно предсказать, в каком районе град или ливень будет наиболее интенсивным.

Кроме того, эксперт рассказала, что в центре столицы постоянная температура воздуха на несколько градусов выше, чем за его пределами.

По словам Тимакиной, в ночные часы разница температуры воздуха в центре города и на периферии может составлять до 10 градусов.

"Это необычное явление имеет название "остров тепла". В первую очередь этот эффект возникает из-за плотности застройки: здания с большой площадью поверхности фасадов быстро нагреваются на солнце, а затем выделяют большое количество тепла", – пояснила специалист.

Она добавила, в центре города теплее не только летом, но и зимой.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что в Москве в ближайшие дни ожидаются "температурные выбоины" из-за холодного атмосферного фронта, который придет в город в ночь на субботу. Днем, по словам синоптика, будет не выше +23 градусов.

Тишковец добавил, что со второй половины субботы станет солнечно и сухо, так как инициатива в атмосфере постепенно перейдет к антициклону. К воскресенью воздух прогреется до установленной климатической нормы и будет около +20...+25 градусов.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что столбики термометров в Москве вновь достигнут отметки плюс 30 градусов со вторника, 27 июля. По его словам, уже с понедельника температура воздуха составит 25–26 градусов, а во вторник ожидается 25–30 градусов.

Вильфанд также отметил, что до конца текущей недели в Москве ожидается комфортная погода – температурный фон составит 22–24 градуса тепла, без осадков.