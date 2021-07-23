Синоптики рассказали о погоде в столице в пятницу

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В пятницу, 23 июля, в столице и Московской области ожидаются переменная облачность, кратковременный дождь и до 24 градусов тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем Москва и Подмосковье окажутся под влиянием атмосферного фронта. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура в столице – 22–24 градуса, по области – 19–24 градуса", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, ветер будет дуть северо-западного направления, его скорость составит 5–10 метров в секунду.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что в Москве в ближайшие дни ожидаются "температурные выбоины" из-за холодного атмосферного фронта, который придет в город в ночь на субботу. Днем, по словам синоптика, будет не выше +23 градусов.

Тишковец добавил, что со второй половины субботы станет солнечно и сухо, так как инициатива в атмосфере постепенно перейдет к антициклону. К воскресенью воздух прогреется до установленной климатической нормы и будет около +20...+25 градусов.

