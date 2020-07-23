Эксперты рассказали о необычных вакансиях июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты сообщили, что вакансии дессинатора и собирателя черешни и клубники стали наиболее необычными в Москве и регионах России за июль. Об этом ТАСС заявили представители портала "Работа.ру".

Отмечается, что дессинатора ищут на столичном производстве тканей и огнестойких материалов. На данной позиции специалисту предстоит заниматься разработкой новых тканей, созданием технических регламентов. От кандидата требуется опыт работы не менее года. Кроме того, работник должен знать технологии ткачества. Зарплата указывается от 50 тысяч рублей в месяц.

Еще организация в городе Славянске-на-Кубани ведет поиск работников для сбора черешни. Соискатели могут рассчитывать на доход до 45 тысяч рублей в месяц. Работа осуществляется вахтовым методом.

Аналогичная вакансия, но для сборщиков клубники, есть в Нижегородской области. За работу в клубничных полях обещают платить до 70 тысяч рублей каждый месяц.

Помимо того, в московскую студию 3D-печати ищут скульптора по миниатюрным композициям с опытом работы от года по лепке миниатюрных фигур людей и животных. Зарплата будущего сотрудника обговаривается на собеседовании.

На отпускной сезон в гостиницу в Ялте ищут матроса-спасателя с опытом работы от 1 года. Данная работа со сменным графиком, зарплата – от 20 тысяч рублей. Спасателю также придется следить за чистотой пляжа.

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