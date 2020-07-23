Засуха может погубить урожай в пяти регионах России

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Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций заявили, что из-за засухи может увеличиться площадь гибели сельскохозяйственных и кормовых культур. Речь идет о пяти регионах в трех федеральных округах страны, приводит РИА Новости сообщение ВНИИ ГОЧС.
"Из-за засухи и суховеев прогнозируется дальнейшее увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории Астраханской, Челябинской, Омской, Новосибирской областей и Алтайского края", – говорится в заявлении организации.
По словам специалистов, в связи с засухой допускается снижение урожая сельскохозяйственных культур в юго-восточных районах Ростовской области. Кроме того, сложности с урожаем могут быть в некоторых районах северо-востока и юга Волгоградской области, а также северо-восточных районах Краснодарского края.
В июне сильные дожди шли в некоторых городах РФ на протяжении нескольких дней. Это могло негативно сказаться на урожае, в частности на овощах и картошке.
Кроме того, ранее Владимир Путин рассказал о хороших видах на урожай в 2020 году. "Сбор зерновых в России шесть лет подряд превышает 100 миллионов тонн. В этом году у нас также хорошие виды на урожай", – сообщал президент России.
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