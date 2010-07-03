Во фруктах на столичных прилавках выявлен недостаток витаминов – Роспотребнадзор

Эксперты обнаружили в черешне, абрикосах и клубнике пониженное количество витаминов. Проверка показала, что ни один фрукт не соответствует общепринятым нормам содержания полезных веществ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
"Во всех исследованных образцах черешни, абрикосов и клубники количественное содержание железа, витамина С, натрия и кальция не характерно для традиционного содержания в данных видах продуктов", – пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что в черешне содержание железа оказалось в 6 раз ниже нормы, а в клубнике – в 4. Среди причин подобных отклонений специалисты называют климатические условия и отсутствие нужного количества минеральных веществ в почве.
При этом все проверенные фрукты соответствуют требуемым нормам безопасности.
Ранее Роспотребнадзор выступил с предложением маркировать минеральную воду. Идею поддержал глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Он отметил, что сейчас более четверти продаваемой в России питьевой воды является подделкой.
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