В РФ предложили обязать производителей окон устанавливать блокираторы

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Производителей окон следует обязать устанавливать блокираторы. Об этом уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова заявила в Госдуме на круглом столе "О законодательном обеспечении безопасности детей в Российской Федерации".

"Кроме того, нужно включить оснащение окон блокираторами в программу капремонта многоквартирных домов", – цитирует Мишонову Агентство "Москва".

По ее словам, во время капремонта в многоквартирных зданиях следует устанавливать оконные блокираторы в жилье, которое передается по договорам социального найма. Для новостроек Мишонова рекомендовала обязать производителей оснащать окна встроенными запорами.

В качестве примера она привела статистику, согласно которой с апреля этого года из окон в Подмосковье выпали более 30 детей. Уточняется, что пять из них умерли.

Ранее сообщалось, что трехлетний ребенок выпал из окна шестого этажа жилого дома на юге Москвы. Девочка выжила, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. В момент происшествия матери не было дома – она покинула квартиру и оставила ребенка под присмотром своих других несовершеннолетних детей.