Таролог рассказала, кому повезет в любви этим летом

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Карты Таро обещают, что у представителей каждого знака зодиака так или иначе будут шансы встретить свою любовь этим летом. Об этом Москве 24 рассказала таролог, психолог, нумеролог Виктория Крылова.

Согласно ее прогнозу, фаворитами этого лета будут Девы: они могут встретить настоящую любовь и вступить в брак. Но только если прислушаются к совету карт жить на позитиве и с улыбкой. Если же Девы погрузятся в негатив, то проведут лето в одиночестве, сказала Крылова.

Судьбоносная встреча может состояться у Овнов. Карты советуют им присмотреться к коллегам по работе или к тем, с кем они познакомятся в общественных местах, отметила таролог.





Виктория Крылова таролог, психолог, нумеролог У Водолеев этим летом будут интересные знакомства, у девушек могут появиться состоятельные поклонники. Совет от карт – радуйтесь встречам, посещайте фестивали, концерты. И перестаньте всех сравнивать с первой любовью.

Повезти должно и Близнецам: одиноким сделают предложение, а семейных ждет счастье. Также у них появится возможность благополучно сменить место жительства или купить недвижимость, рассказала таролог. Стрельцы тоже могут обрести настоящую любовь. Но им необходимо выйти из зависимых отношений, открыть глаза, убрать надуманные страхи и посмотреть по сторонам, посоветовала специалист.

У Раков этим летом есть все шансы встретить будущего спутника жизни. В то же время тех, кто уже в браке, карты призывают быть внимательными – возможны конфликты и измены. Львов ждет счастье, только если они смогут разобраться в любовном треугольнике и расставить приоритеты: с кем дружба, а с кем романтические отношения, отметила Крылова.

Скорпионов ждут тусовки, флирт и курортный роман. При этом карты предупреждают, что им, возможно, придется делать некий важный выбор. А у девушек в это время высок шанс незапланированной беременности, предупредила эксперт.





Виктория Крылова таролог, психолог, нумеролог Рыбы этим летом будут нарасхват на вечеринках и в гостях, там они с большой вероятностью и закрутят страстный роман. Однако карты советуют включить холодный рассудок и быть избирательнее в общении.

У Тельцов этим летом появится надежный партнер, но им придется решать, в какие отношения эта встреча перерастет. Карты советуют делать выбор честно и по любви, отметила таролог. У Весов большие шансы встретить богатого партнера. Но чтобы это произошло, карты советуют уйти от скучных отношений, не сопротивляться новому и проявлять активность, подчеркнула Крылова.

Яркие перемены на огромной скорости несет судьба в жизнь Козерогов. Но если они не перестанут пессимистично смотреть на мир и заниматься рутинными бытовыми делами, то рискуют провести лето в одиночестве, заключила таролог.

Ранее астролог, нумеролог, психолог Елена Файкина посоветовала влюбленным не регистрировать отношения и не проводить помолвки в период ретроградной Венеры. В 2023 году он выпадает на время с 23 июля по 4 сентября.