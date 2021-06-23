Совфед одобрил закон о защите минимального дохода от взыскания за долги

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Члены Совфеда одобрили закон о сохранении минимального дохода должников в размере прожиточного минимума, на который не смогут распространяться взыскания по долгам.

Документ предполагает внесение изменений в статью 446 ГПК РФ и закон "Об исполнительном производстве". Должники получат право обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) с просьбой сохранить свой минимальный доход в размере прожиточного минимума от списания. По состоянию на 2021 год он составляет 12 702 рубля.

После этого банки и кредитные организации не смогут списать с указанного счета данную сумму.

Ранее Владимир Путин подписал закон об увеличении до 500 тысяч рублей административных штрафов за недобросовестные действия кредиторов при взыскании просроченных долгов с граждан. В случае угроз плательщику со стороны банка организация будет оштрафована на сумму от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.

