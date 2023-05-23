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17:03

Общество

Врач назвала ускоряющие обмен веществ продукты

Фото: depositphotos/fizkes

Вода, клетчатка, грейпфрут и жгучие продукты в рационе ускорят обмен веществ и будут способствовать сжиганию жира. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, ежедневное употребление воды из расчета 30 граммов на килограмм веса поможет активизировать все процессы в организме.

"Она ускоряет обмен веществ. К тому же вода еще и аппетит понижает, потому что центр насыщения и центр жажды в мозге находятся рядом", – объясняет диетолог.

Также необходима клетчатка. Потому что на ее переваривание уходит достаточно много энергии. И главное, она кормит наш микробиом, который регулирует обменные процессы в организме. Если у нас мало полезных пищевых волокон в рационе, то как бы мы ни убирали общую калорийность, нам будет трудно. Обменные процессы у нас будут происходить медленнее, а жира накапливаться будет значительно больше.
Елена Соломатина
врач-диетолог

Клетчатка содержится в цельнозерновых крупах, а также в овощах и зелени, например сельдерее, капусте и шпинате.

Кроме того, обмен веществ помогут ускорить различные цитрусовые, среди которых лимон, лайм и грейпфрут. "Особенно полезен красный грейпфрут. В частности, горечь, которая находится в его белых перепонках. В грейпфруте есть антиоксиданты, которые усиливают жиросжигание", – отмечает эксперт.

Подойдет чеснок, перец, имбирь, хрен – в общем все жгучие продукты, которые усиливают кровообращение, улучшают обмен веществ и способствуют сжиганию жира.
Елена Соломатина
врач-диетолог

Ранее россиянам рассказали, какие методы помогут получить стройную фигуру к теплому сезону без изнуряющих тренировок. По словам президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольги Киселевой, нужно стараться проходить за день 10 тысяч шагов. Это способствует ускорению метаболизма, отметила она. Кроме того, специалист порекомендовала придерживаться привала "двигайся чуть больше, чем ты ешь".

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