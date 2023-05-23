17:03Общество
Врач назвала ускоряющие обмен веществ продукты
Фото: depositphotos/fizkes
Вода, клетчатка, грейпфрут и жгучие продукты в рационе ускорят обмен веществ и будут способствовать сжиганию жира. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, ежедневное употребление воды из расчета 30 граммов на килограмм веса поможет активизировать все процессы в организме.
"Она ускоряет обмен веществ. К тому же вода еще и аппетит понижает, потому что центр насыщения и центр жажды в мозге находятся рядом", – объясняет диетолог.
Клетчатка содержится в цельнозерновых крупах, а также в овощах и зелени, например сельдерее, капусте и шпинате.
Кроме того, обмен веществ помогут ускорить различные цитрусовые, среди которых лимон, лайм и грейпфрут. "Особенно полезен красный грейпфрут. В частности, горечь, которая находится в его белых перепонках. В грейпфруте есть антиоксиданты, которые усиливают жиросжигание", – отмечает эксперт.
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