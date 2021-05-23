Облачная с прояснениями погода ожидается в столичном регионе в воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жителей столичного региона в воскресенье, 23 мая, ожидает облачная с прояснениями погода. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".

Также, по данным синоптиков, вечером возможен кратковременный дождь.

"При облачной с прояснениями погоде вечером местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура в Москве составит от 19 до 21 градуса тепла, по области – до плюс 21 градуса. Ветер южный, 5–10 метров в секунду, местами порывы 12–15 метров в секунду", – сказано в сообщении.

Атмосферное давление сильно меняться не будет. В середине дня оно составит 746 миллиметров ртутного столба. Показатель относительной влажности будет порядка 30 процентов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе столицу ожидает умеренно теплая погода, без ливней.

