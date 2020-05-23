Открыта онлайн-запись на прием в 88 центров госуслуг "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Открыта запись на прием в 88 центров госуслуг "Мои документы", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Получить услуги москвичи могут только по предварительной записи, записавшись через личный кабин на mos.ru. Для этого нужно заполнить форму с указанием ФИО, адреса, электронной почти и номера телефона.
В разделе "Мои документы" личного кабинета также необходимо указать номер СНИЛС, после чего гражданину откроется полный перечень услуг, в том числе запись в центры госуслуг. Проверка данного документа может занять до трех дней.
Ранее Сергей Собянин заявил об открытии центров госуслуг с 25 мая. Москвичи смогут получить 150 услуг, которые недоступны в электронном виде.
Сотрудники центров и посетители обязаны использовать медицинские маски и перчатки. На входе будет проводиться измерение температуры бесконтактным способом. Кроме того, в помещениях центров нанесут разметку для соблюдения соцдистанции, а также установят защитные стекла.
Часть центров госуслуг начнут принимать посетителей по записи