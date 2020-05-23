Открыта онлайн-запись на прием в 88 центров госуслуг "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Открыта запись на прием в 88 центров госуслуг "Мои документы", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Получить услуги москвичи могут только по предварительной записи, записавшись через личный кабин на mos.ru. Для этого нужно заполнить форму с указанием ФИО, адреса, электронной почти и номера телефона.

В разделе "Мои документы" личного кабинета также необходимо указать номер СНИЛС, после чего гражданину откроется полный перечень услуг, в том числе запись в центры госуслуг. Проверка данного документа может занять до трех дней.

Ранее Сергей Собянин заявил об открытии центров госуслуг с 25 мая. Москвичи смогут получить 150 услуг, которые недоступны в электронном виде.

Сотрудники центров и посетители обязаны использовать медицинские маски и перчатки. На входе будет проводиться измерение температуры бесконтактным способом. Кроме того, в помещениях центров нанесут разметку для соблюдения соцдистанции, а также установят защитные стекла.

