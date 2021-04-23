Порядка 15% месячной нормы осадков выпало в Москве к вечеру пятницы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

К вечеру пятницы, 23 апреля, в столице выпало порядка 15% апрельской нормы осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По информации метеостанции ВДНХ, к 18:00 выпало 6 миллиметров осадков.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что зима и лето столкнутся в столице в ближайшие сутки. По его словам, в пятницу тучи с грозами будут идти над столицей в течение нескольких часов. А в субботу столбик термометра опустится на 7–8 градусов, под утро температура составит до +3 градусов.

