На Москву надвигается сильный дождь с грозой и градом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В ближайшие часы Москву накроют дожди с градом и сильным ветром, жителей города просят быть внимательными на улицах. Об этом сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"По данным синоптиков Росгидромета, с 13:00 до 21:00 23 апреля ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра до 17 метров в секунду. Просим водителей быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим", – говорится в сообщении.
В столичном ведомстве предупредили, что пешеходам следует быть внимательными на улице и не укрываться от непогоды под деревьями.
Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе в связи с прогнозируемым сильным ветром, порывы которого могут достигнуть 17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с 09:00 23 апреля до 21:00 того же дня.
Прогнозируется, что во второй половине дня дождь усилится и будет сопровождаться грозами и порывистым ветром. При этом воздух в столице прогреется до 18 градусов Цельсия.
По данным синоптиков, 23–24 апреля в Москве может быть побит рекорд по осадкам. Суммарно за пятницу и субботу на город выльется около половины месячной нормы осадков.
"Утро": жителей столицы предупредили о дожде
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