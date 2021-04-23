Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Москвичей призвали не укрываться под деревьями в непогоду, сообщает пресс-служба ЖКХ и благоустройства.

По данным ведомства, в пятницу, 23 апреля, ожидается облачная погода и кратковременный дождь. Воздух прогреется до 18 градусов тепла. Во второй половине дня дождь усилится и будет сопровождаться грозами и порывистым ветром до 17 метров в секунду.

"Будьте внимательны на улице, не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", – говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе в связи с прогнозируемым сильным ветром, порывы которого могут достигнуть 17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с 09:00 23 апреля до 21:00 того же дня.

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова заявила, что затяжной дождь и заморозки ожидаются в столичном регионе также и в выходные, 24 и 25 апреля.