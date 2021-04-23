Синоптики пообещали москвичам рекордные дожди

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рекорд по осадкам в Москве может быть побит в субботу, 24 апреля, сообщается на портале "Метеоновости".

Уточняется, что данный день войдет в метеорологическую летопись столицы.

"Холодный фронт, который будет в этот день определять погоду в Москве, готовится вылить на город рекордное для этих суток количество осадков, более 13 миллиметров. А это значит, что падет прежний суточный рекорд с количеством осадков 12,1 миллиметра, принадлежавший 1891 году", – сказано в сообщении.

Суммарно за пятницу и субботу на город выльется около половины месячной нормы осадков.

Ранее москвичей призвали не укрываться под деревьями в непогоду. В пятницу, 23 апреля, ожидается облачная погода и кратковременный дождь. Воздух прогреется до 18 градусов тепла. Во второй половине дня дождь усилится и будет сопровождаться грозами и порывистым ветром до 17 метров в секунду.

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова заявила, что затяжной дождь и заморозки ожидаются в столичном регионе и в выходные, 24 и 25 апреля.

