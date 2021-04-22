Синоптик предупредил москвичей о заморозках

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей столицы в ближайшие дни ожидает прохладная погода с дождями и заморозками. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

По его словам, немного теплее станет в конце недели. Так, в пятницу синоптик спрогнозировал дожди, которых станет больше ближе к вечеру.

Кроме того, специалист добавил, что холодная погода вернется и в начале мая. Холодный фронт накроет Москву первого числа, заключил Леус.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что холодные потоки воздуха, проникающих в столицу, в ближайшие дни укрепят позиции. Он отметил, что низкая температура воздуха будет держаться в городе до середины следующей недели.