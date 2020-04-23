В России вырос спрос на пижамы, кофемашины и краску для волос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Россияне стали активнее делать покупки в интернет-магазинах, сообщили Москве 24 в пресс-службе Wildberries. Продажи ретейлера в штуках в период с 30 марта по 19 апреля выросли на 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего спрос коснулся товаров для здоровья.
"В первую очередь клиенты приобретают предметы повседневной необходимости. Продажи товаров для здоровья выросли на 3840%, продажи продуктов питания – на 1400%, детского питания – на 1300%, а продажи товаров для новорожденных увеличились на 155%", – рассказали в пресс-службе.
Кроме того, чаще стали приобретать домашнюю одежду: продажи кигуруми выросли на 195%, пижам – на 160%, а пеньюаров – на 140%. Продажи электроники для работы дома также выросли: ноутбуков – на 1735%, мышей для компьютеров – на 1155%, планшетов – на 545%.
Больше покупок произвели также в спортивной и бьюти-индустрии: спортивный инвентарь для домашних тренировок – на 340%, одежда для занятия спортом – на 245%.
"Для того чтобы выглядеть привлекательно, мужчины покупали машинки для стрижки волос (+710%) и электрические бритвы (+300%), а женщины – аппараты для маникюра (+1045%), лампы для сушки ногтей (+705%), краски для волос, гель-лаки (+205%) и оттеночные бальзамы для волос (+196%)", – рассказали представители ретейлера.
Повышенный спрос также коснулся товаров следующих категорий:
Кроме того, в некоторых магазинах техники забрать купленный товар теперь можно, не выходя из машины. Для этого нужно оплатить товар в интернете, подъехать к магазину, после чем вам вынесут товар прямо на парковку.
Система цифровых пропусков действует в Москве и Подмосковье
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