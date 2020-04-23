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Москва 24

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Общество

19:43

В России вырос спрос на пижамы, кофемашины и краску для волос

общество магазины эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россияне стали активнее делать покупки в интернет-магазинах, сообщили Москве 24 в пресс-службе Wildberries. Продажи ретейлера в штуках в период с 30 марта по 19 апреля выросли на 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего спрос коснулся товаров для здоровья.

"В первую очередь клиенты приобретают предметы повседневной необходимости. Продажи товаров для здоровья выросли на 3840%, продажи продуктов питания – на 1400%, детского питания – на 1300%, а продажи товаров для новорожденных увеличились на 155%", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, чаще стали приобретать домашнюю одежду: продажи кигуруми выросли на 195%, пижам – на 160%, а пеньюаров – на 140%. Продажи электроники для работы дома также выросли: ноутбуков – на 1735%, мышей для компьютеров – на 1155%, планшетов – на 545%.

Больше покупок произвели также в спортивной и бьюти-индустрии: спортивный инвентарь для домашних тренировок – на 340%, одежда для занятия спортом – на 245%.

"Для того чтобы выглядеть привлекательно, мужчины покупали машинки для стрижки волос (+710%) и электрические бритвы (+300%), а женщины – аппараты для маникюра (+1045%), лампы для сушки ногтей (+705%), краски для волос, гель-лаки (+205%) и оттеночные бальзамы для волос (+196%)", – рассказали представители ретейлера.

Повышенный спрос также коснулся товаров следующих категорий:

  • литература: продажа книг выросла на 350%, учебников – на 270%, словарей – на 160%;
  • творчество и рукоделие: наборы для вышивки – на 740%, пяльца – на 735%, спицы для вязания – на 1220%, пряжа – на 700%, наборы для выжигания – на 430%, наборы для поделок – на 130%;
  • товары для детей: кинетический песок – на 950%, конструкторы – на 370%, игровые наборы – на 340%, интерактивные игрушки – на 255%, диафильмы – на 150%, пазлы – на 850%, настольные игры – на 605%, модели для сборки – на 790% и головоломки – на 235%;
  • бытовая техника: кофемашины – на 1370%, хлебопечки – на 405%, плиты – на 280%, блендеры – на 260%, пароварки – на 140%;
  • товары для дома: инструменты для ремонта – на 2435%, товары для благоустройства дачи – на 460%, спецодежда – на 595% выросли продажи рабочих брюк и на 260% вырос спрос на комбинезоны.

Ранее стало известно, что с начала апреля резко возросли продажи средств для уборки. По данным специалистов, спрос на средства для мытья полов повысился на 98%, на влажные салфетки – на 51%, на мыло и другие товары для уборки – на 50%.

Кроме того, в некоторых магазинах техники забрать купленный товар теперь можно, не выходя из машины. Для этого нужно оплатить товар в интернете, подъехать к магазину, после чем вам вынесут товар прямо на парковку.

Система цифровых пропусков действует в Москве и Подмосковье

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