Спрос на бытовую химию резко вырос в России

Продажи средств для уборки резко выросли

С начала апреля резко возросли продажи средств для уборки. Из исследования компании Nielsen следует, что товары бытовой химии в крупнейших торговых сетях показали двузначные темпы роста, сообщает газета "Известия".

По данным специалистов, спрос на средства для мытья полов повысился на 98%, на влажные салфетки – на 51%, на мыло и другие товары для уборки – на 50%.

При этом продажи антисептиков все еще увеличиваются на тысячи процентов среди россиян. Эксперты считают, что с окончанием пандемии коронавируса спрос на санитайзеры и средства бытовой химии останется на высоком уровне.

Как объяснил директор по работе с ретейлерами компании Nielsen Константин Локтев, ранее россияне делали запасы продуктов питания длительного хранения. Затем соотечественники начали покупать товары для поддержания чистоты. Подобная тенденция наблюдалась и в других странах на фоне COVID-19, добавил он.

"В данный момент здоровье – основная причина для беспокойства большинства потребителей в России. 72% опрошенных, согласно исследованию Nielsen, в конце марта поставили ее на первое место", – обратил внимание Локтев.

Пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко подчеркнул, что бытовая химия в настоящий момент пользуются повышенным спросом.

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