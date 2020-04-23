Продажи настольных игр в России выросли на 126%

Фото: /Москва 24/Никита Симонов

Заместитель гендиректора по связям с индустрией в Ozon Мария Заикина рассказала Москве 24, что в апреле выросли продажи товаров не первой необходимости через интернет-магазины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К их числу относятся предметы для учебы и творчества, для удаленной работы, а также для занятий спортом.

"С 8 по 22 апреля продажи товаров для хобби и творчества выросли на 164% год к году, настольных игр – на 126%. Продажи спортивных товаров для домашних тренировок за последние 2 недели выросли на 223% год к году, а косметических средств – на 173%", – рассказала Заикина Москве 24.

Также она отметила, что для пользователей сейчас является крайне важным предоставление компаниями услуг без контакта с курьерами или продавцами.

Ранее стало известно, что с начала апреля резко возросли продажи средств для уборки. По данным специалистов, спрос на средства для мытья полов повысился на 98%, на влажные салфетки – на 51%, на мыло и другие товары для уборки – на 50%.

Кроме того, в некоторых магазинах техники забрать купленный товар теперь можно, не выходя из машины. Для этого нужно оплатить товар в интернете, подъехать к магазину, после чем вам вынесут товар прямо на парковку.

Также карту "Тройка" можно будет заказать на дом в Москве. Оформить доставку карты можно будет через сервис "Яндекс.Лавка".

Что закупают москвичи?

Анастасия Павелко, Наталья Чепрукова