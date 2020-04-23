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Общество

13:59

Для победы над COVID-19 требуются общие усилия стран – Песков

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Скоординированные усилия всех стран нужны для победы над коронавирусной инфекцией, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Кремле напомнили, что РФ взаимодействует с Китаем, передает РИА Новости.

Совместные усилия также требуются для вывода мировой экономики из кризиса, обратил внимание представитель главы государства. "Мы считаем, что коронавирус является общим вызовом для всего человечества, является вызовом для всемирной экономики и для каждой страны в отдельности", – подчеркнул Песков.

В России за последние сутки зарегистрировали 4 774 случая коронавирусной инфекции, из них 1 959 – в Москве.

Всего в РФ зафиксировано 62 773 случая коронавируса. Умерли 555 человек с COVID-19, выписан 4891 пациент.

Ранее Песков прокомментировал ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты. Кроме того, в Кремле рассказали о ситуации с самоизоляцией в РФ.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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