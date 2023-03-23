В РФ выявили 12 512 новых случаев COVID-19 за сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

За минувшие 24 часа на территории России специалисты выявили 12 512 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в Оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Согласно данным Оперштаба, в стране зафиксировали 36 летальных исходов в результате заражения ковидом. Выздоровевших стало больше на 13 759 человек.

С начала пандемии COVID-19 в России было выявлено 22 550 395 случаев заражения инфекцией. Кроме того, специалисты зафиксировали 396 974 летальных исхода и 21 902 407 случаев выздоровления.

22 марта в федеральном Оперативном штабе сообщили о 12 001 новом случае заражения коронавирусом на территории страны. Также специалисты подтвердили смерть 39 пациентов и 15 130 случаев выздоровления от COVID-19.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил слова главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса о том, что пандемия коронавирусной инфекции может закончиться в этом году. По словам врача, пока коронавирус не является сезонным заболеванием, пандемия еще идет.

По мнению специалиста, люди смогли побороть инфекцию не благодаря вакцинации, а за счет мутации вируса в более легкую форму.



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