Вирусолог рассказал, куда безопасно ехать на майские праздники

Фото: ТАСС/Сергей Метелица
Молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев рассказал Москве 24, где лучше провести майские праздники в этом году.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова уже порекомендовала провести майские праздники или ближайший отпуск на территории России с учетом эпидемиологической обстановки в мире.
Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев также считает, что безопасным для отдыха может стать один из регионов России.
При этом эксперт обратил внимание, что нужно соблюдать осторожность и в путешествиях по стране, потому что у нас все еще сохраняется "довольно высокая заболеваемость".
Скулачев подчеркнул, что пока сложно предсказать, какая будет обстановка с заболеваемостью в мае. "По большим городам мы видим снижение заболеваемости, например в Москве и Санкт-Петербурге. Но что будет в мае, неизвестно. Можем ли мы столкнуться с третьей волной, или же все же уже создан какой-то коллективный иммунитет, тогда волны не будет", – сообщил специалист.
По мнению Скулачева, более безопасным будет путешествие на личном автомобиле.
Эксперт подчеркнул, что защитой от коронавируса станет вакцинация. "Cовет очень простой: сейчас добежать до поликлиники, сделать прививку, и как раз к маю у вас будет превосходный иммунитет. Тогда вы спокойно можете путешествовать по любому региону", – заключил Скулачев.
Ранее Владимир Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России. Глава государства отметил, что в стране полностью вакцинированы 4,3 миллиона человек, первую прививку сделали в общей сложности 6,3 миллиона граждан.
Наталья Корчмарек, Наталья Лоскутникова
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