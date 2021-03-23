Вирусолог рассказал, куда безопасно ехать на майские праздники

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Молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев рассказал Москве 24, где лучше провести майские праздники в этом году.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уже порекомендовала провести майские праздники или ближайший отпуск на территории России с учетом эпидемиологической обстановки в мире.





Анна Попова глава Роспотребнадзора Мне кажется, планируя свои праздничные майские дни, а может, отпуска у кого-то сейчас, лучше все-таки их провести внутри страны.

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев также считает, что безопасным для отдыха может стать один из регионов России.

При этом эксперт обратил внимание, что нужно соблюдать осторожность и в путешествиях по стране, потому что у нас все еще сохраняется "довольно высокая заболеваемость".





Максим Скулачев молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносов Рекомендация очень простая: чем меньше народа вокруг, тем безопаснее. Конечно же, природа, горы, озера – это очень хорошо.

Скулачев подчеркнул, что пока сложно предсказать, какая будет обстановка с заболеваемостью в мае. "По большим городам мы видим снижение заболеваемости, например в Москве и Санкт-Петербурге. Но что будет в мае, неизвестно. Можем ли мы столкнуться с третьей волной, или же все же уже создан какой-то коллективный иммунитет, тогда волны не будет", – сообщил специалист.

По мнению Скулачева, более безопасным будет путешествие на личном автомобиле.





Максим Скулачев молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносов Выбирайте те места, куда можно доехать на своей машине – это будет замечательно. Если на поезде или самолете – это сразу риски. Тут нет зависимости от региона, при любом скоплении людей можно подцепить заболевание, если вы еще не вакцинировались.

Эксперт подчеркнул, что защитой от коронавируса станет вакцинация. "Cовет очень простой: сейчас добежать до поликлиники, сделать прививку, и как раз к маю у вас будет превосходный иммунитет. Тогда вы спокойно можете путешествовать по любому региону", – заключил Скулачев.

Ранее Владимир Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России. Глава государства отметил, что в стране полностью вакцинированы 4,3 миллиона человек, первую прививку сделали в общей сложности 6,3 миллиона граждан.

Наталья Корчмарек, Наталья Лоскутникова