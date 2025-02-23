Москвичам рассказали о погоде 23 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Малооблачная погода без осадков ожидается в Москве в воскресенье, 23 февраля. На дорогах местами гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 1 до 3 градусов мороза, по области – от 1 до 6 градусов мороза.

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 763 миллиметра ртутного столба.

Ранее стало известно, что в начале марта в Москве ожидается аномальное тепло. Столбик термометра в начале месяца может подняться до 4 градусов в дневное время. Благодаря этому метеорологическая весна может наступить уже 8 марта, когда среднесуточная температура воздуха станет положительной.

