В РФ за сутки выявили 14 721 случай заражения COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России за минувшие сутки выявили 14 721 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее число новых случаев пришлось на Москву – 2 947, Санкт-Петербург – 1 407, Самарскую область 776.

Количество госпитализаций составило 1 632. Этот показатель увеличился в 34 регионах РФ, а уменьшился – в 41. Без изменения ситуация осталась 10 субъектах страны.

От последствий инфекционного заболевания за последние 24 часа скончались 37 пациентов. Выздоровели после прохождения лечения 15 028 человек.

Всего с начала пандемии в России зафиксировали 22 218 663 случая COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 21 557 637 человек.

В середине февраля в ВОЗ сообщали, что число случаев инфицирования коронавирусом и смертей от него во всем мире снизилось на 92% и 47% соответственно. Всего в мире на тот момент насчитывалось свыше 755 миллионов больных COVID-19.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!