Москвичам рассказали о погоде в День защитника Отечества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В День защитника Отечества в Москве и области ожидается облачная погода, небольшой дождь и до +5 градусов. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"Предстоящим днем Москва и Подмосковье будут находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде местами пройдут небольшие осадки", – говорится в прогнозе синоптиков.
В столице температура воздуха будет колебаться в пределах от 2 до 4 градусов. По области ожидается до 5 градусов тепла. Ветер будет западный, с порывами от 5 до 10 миллиметров в секунду. Атмосферное давление к середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба.
По данным метеорологов, 23 февраля в Москве будет пасмурно и влажно. Ожидается также пониженное содержание кислорода. Его дефицит будет особенно выражен в дневные часы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что 22 февраля стало самым теплым днем с начала 2022 года.
Из-за оттепели, которая устойчиво держится в столице последние недели, в районе Фили-Давыдково расцвели первые подснежники. При этом обычно растения расцветают в конце марта – начале апреля.
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