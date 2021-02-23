В России выявили 11 823 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России за последние сутки выявили 11 823 новых случая коронавирусной инфекции в 84 регионах. Без клинических проявлений болезнь протекает у 1 312 человек, сообщает Оперативный штаб.

В Москве инфекцией заразились 1 198 человек, в Санкт-Петербурге – 913, в Московской области – 732, в Нижегородской области – 409, в Ростовской области – 309, в Воронежской области – 302, в Самарской области – 283, в Иркутской области – 240, в Пермском крае – 230, в Челябинской области – 226.

Наименьшие темпы прироста заболевания зафиксированы в Чукотском автономном округе, Республике Тыва, Магаданской области.

Суммарно в России коронавирусной инфекцией заразились 4 189 153 человека во всех регионах.

За последние сутки скончались от болезни 417 человек, за все время пандемии – 84 047, вылечились за последние 24 часа 12 956 пациентов, за все время – 3 739 344.

Ранее стало известно, что российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в Сирии и Киргизии. Вакцина также одобрена в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане.