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14:39

В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма

общество

14:39

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Эксперты нашли в скетчах телешоу Comedy Woman оправдание фашизма, сообщает Пятый канал.

После психолого-лингвистической экспертизы специалисты решили, что зрителям шоу навязываются "антисоциальные" смыслы и ценности. При этом создатели программы используют специфические приемы, помогающие людям лучше запомнить услышанное, к примеру, аплодисменты в конце каждой шутки.

Эксперты сделали вывод, что шоу – это "психологическая диверсия", которая направлена на разрушение традиционных ценностей. Также они увидели в скетчах скрытую реабилитацию национал-социалистической идеологии, в том числе навязывание позитивного отношения к Адольфу Гитлеру.

По мнению специалистов, к выдающимся деятелям отечественной культуры и истории, напротив, прививается негативное отношение. В качестве примера они привели шутку про генерала Дмитрия Карбышева.

Ранее Никита Михалков в своей передаче "Бесогон" назвал участниц Comedy Woman овцами из-за шутки о "замерзшем духе" генерала Карбышева, прозвучавшей в одном из номеров шесть лет назад.

После этого бывшая участница шоу Comedy Woman Наталья Медведева извинилась за шутку. Она призналась, что считала Героя Советского Союза "вымышленным персонажем" и никак не сопоставила это с реальным историческим фактом.

В августе 1941 года генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев, прошедший русско-японскую и Первую мировую войны, оказался в немецком плену. Он предпочел сотрудничеству с нацистами смерть. 18 февраля 1945 года его и других узников вывели на плац и облили холодной водой на морозе. Звание Героя Советского Союза присвоили посмертно.

общество

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