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09:05

Экс-участница Comedy Woman извинилась за "замерзшего духа" генерала Карбышева

общество

09:05

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Бывшая участница шоу Comedy Woman актриса Наталья Медведева извинилась за шутку о генерале Дмитрии Карбышеве, которую ранее раскритиковал режиссер Никита Михалков.

В Instagram артистка призналась, что считала Героя Советского Союза "вымышленным персонажем". "Я искренне думала, что это вымышленный персонаж, и никак не сопоставила это с реальным историческим фактом, еще раз искренне прошу прощения", – написала Медведева.

По ее словам, номер, написанный авторами шоу, был утвержден одобрен продюсерами телеканала ТНТ. По контракту актриса была обязана произнести полученный текст.

Ранее Никита Михалков в своей передаче "Бесогон" назвал участниц Comedy Woman овцами из-за шутки о "замерзшем духе" генерала Карбышева, прозвучавшей в одном из номеров шесть лет назад.

В августе 1941 года генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев, прошедший русско-японскую и Первую мировую войны, оказался в немецком плену. Он предпочел сотрудничеству с нацистами смерть. 18 февраля 1945 года его и других узников вывели на плац и облили холодной водой на морозе. Звание Героя Советского Союза присвоили посмертно.

общество

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