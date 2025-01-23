Самая низкая температура на Земле зафиксирована в Якутии

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За прошлые сутки самая низкая температура на Земле была в Якутии, следует из данных Гидрометцентра России.

"Станция Сухана зафиксировала мороз в минус 55,9 градуса", – уточняется в публикации.

Второе и третье места тоже остались за Россией: до минус 53,1 градуса опустилась температура в якутском селе Делянкир и до минус 50,5 градуса – в районе реки Кегали в Магаданской области.

При этом самая высокая температура за сутки была в австралийском Телфере – 44 градуса. До 40,4 градуса прогрелся воздух в городе Манго в республике Того и до 40,1 градуса – в Одиенне в Кот-Д-Ивуаре.

В Центральной России сохраняется аномально теплая зима. Причиной могло послужить явление Ла-Нинья в Тихом океане, считает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Название Ла-Нинья носят атлантические циклоны, которые смещаются более северными траекториями, принося в регион теплый и влажный атлантический воздух, оставляя арктический холод на севере. При этом в южной части региона фиксируются более низкие температуры, пояснил эксперт.

