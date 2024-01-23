Врач призвал отказаться от самостоятельного лечения ячменя

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Самостоятельное лечение ячменя может привести к усилению воспалительного процесса, предупредил врач-офтальмолог Вячеслав Куренков в эфире радио Sputnik.

При ячмене следует сразу обращаться за помощью к специалисту, подчеркнул он.

"Ячмень – это не самостоятельное заболевание. Обычно он появляется при снижении иммунитета, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. С другой стороны, ячмень случается на фоне патологических состояний края век – там, где располагаются мейбомиевы железы", – объяснил эксперт.

Врач отметил, что правильно подобранное лечение поможет быстро решить проблему. Кроме того, специалист расскажет, как предотвратить повторное возникновение ячменя. Так, специалист может назначить физиотерапевтические процедуры.

Куренков уточнил, что веки относятся к железистой системе, которая отвечает за нормальное функционирование глаза. Также разные типы желез необходимы для формирования слезы и увлажнения глаза, добавил он.

"При лечении ячменя дома может усилиться воспаление и образоваться целая градина 0,5 сантиметра в диаметре. Также может расплавиться от воспаления ткань, и тогда придется ставить дренажи для того, чтобы очистить рану и заживить ее вторичным натяжением", – предупредил эксперт.

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